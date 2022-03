Ciclismo, il Giro d'Italia per amatori arriva in Brasile

Il Giro d'Italia arriva in Brasile con una versione esclusiva per amatori. La corsa rosa 'Ride Like a Pro Brasil' si terrà a Campos do Jordao, paradiso di montagne e bellezze paesaggistiche nello Stato di San Paolo. La competizione ha come target di riferimento i ciclisti amatoriali appassionati. La città di Campos do Jordao si trova in cima alla catena montuosa della Mantiqueira. Il luogo è stato scelto come sede della competizione per l'eccellente infrastruttura alberghiera e la posizione privilegiata tra San Paolo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Anche il clima e l'altitudine oltre i 1700 metri promettono emozioni dall'inizio alla fine. La sfida ha già una data fissata, il 3 aprile 2022. L'evento ha due opzioni di percorso: uno corto con circa 63 km e +1300 m di altimetria, e uno lungo con 112 km e +2650 di dislivello che attraverserà l'inedita Serra do Paiol, un tratto montuoso con 12 km di salite quasi ininterrotte e 1350 metri di dislivello.