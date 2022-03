Tirreno-Adriatico: terza tappa a Ewan, Ganna conserva maglia azzurra

Ewan: "Mi sento in grande forma"

Caleb Ewan commenta così la vittoria nella terza tappa della Tirreno-Adriatico: "La Tirreno-Adriatico è il mio primo grande obiettivo stagionale e so che per poterlo centrare devo migliorare il mio rendimento in salita ed è ciò per cui ho lavorato durante l'inverno". Poi continua: "Per fare ciò forse ho sacrificato un po' la potenza allo sprint ma questa è davvero una corsa che voglio vincere in carriera e per questo mi sento in grande forma ed è ciò che mi ha permesso di vincere oggi", ha spiegato l'australiano della Lotto Soudal. Conclude così Ewan: "Non sappiamo come andrà la Classicissima, molto dipenderà da ciò che vorrà fare Pogacar. Se deciderà di fare corsa dura, difficilmente potrò controllarlo".