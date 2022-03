Tirreno-Adriatico, Ganna si aggiudica la cronometro d'apertura

LUCCA - Filippo Ganna ha vinto con il tempo di 15'17" la prima tappa della 57esima edizione della Tirreno-Adriatico di ciclismo, disputata per le strade del Lido di Camaiore, Lucca, su un percorso lungo 13,9 chilometri. Il campione del mondo in carica della specialità è anche il primo leader della classifica generale che si concluderà il 13 marzo a San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno. Filippo Ganna ha preceduto al targuardo il belga Remco Evenepoel, secondo a 11", e lo sloveno Tadej Pogacar, terzo a 18". Decimo posto invece per Matteo Sobrero, a 39". Per domani è in programma la seconda tappa, la prima in linea, con partenza da Camaiore, Lucca, e arrivo a Sovicille, Siena. "Oggi sono stato io il più forte - racconta Ganna, che in occasione dell'Uae Tour era finito dietro Bissegger nella cronometro - Ho sofferto ma è arrivato questo splendido risultato che da molto morale anche ai miei compagni, speriamo di continuare così. Siamo qua a supporto dei nostri capitani - aggiunge il corridore della Ineos Grenadiers - Già domani ci sarà un arrivo in volata e proveremo a dare una mano a Elia", riferendosi a Viviani.