Ciclismo, Evenepoel trionfa in solitaria alla Liegi

Remco Evenepoel vince l'edizione numero 108 della Liegi-Bastogne-Liegi, al termine dei 257,1 chilometri con partenza e arrivo a Quai des Ardennes. Il corridore belga del team QuickStep Alpha Vinyl scatta sull'iconica Redoute e dopo 230 km aggancia Bruno Armiral. Il francese della Groupama FDJ cede dopo pochi chilometri e il belga si lancia verso la vittoria in solitaria. Braccia al cielo per Evenepoel, che trionfa così nella Doyenne e a 22 anni si aggiudica la prima classica monumento della sua carriera. Grande festa per il Belgio, che monopolizza il podio: secondo posto per Quinten Hermans (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux), che in volata supera Wout Van Aert (Jumbo-Visma), chiudendo a 48" dal vincitore. Dopo poco più di 200km una caduta nel gruppo condiziona fortemente l'andamento della gara: decine di corridori a terra, tra cui anche uno dei grandi favoriti della vigilia: Julian Alaphilippe, finito contro un albero e portato in ambulanza con forti dolori alla schiena. "Penso che oggi sia stato il mio miglior giorno in bicicletta di sempre: il giorno perfetto per avere la mia miglior giornata - ha detto Evenepoel dopo la gara -. Nell'ultimo anno e mezzo ho sofferto molto, fisicamente e mentalmente, quest'anno finalmente è andato tutto bene. Sono molto orgoglioso di aver vinto questa corsa".