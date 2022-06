Ciclismo, Dumoulin si ritira: "Non voglio pensare al futuro"

Si chiude nel 2022 la carriera agonistica di Tom Dumoulin. Il corridore olandese, argento olimpico nel 2016 a Rio e a Tokyo 2020, vincitore del Giro d'Italia nel 2017, ha infatti annunciato il ritiro a fine stagione, motivando la decisione per stanchezza fisica e mentale. "Ho deciso che il 2022 sarà il mio ultimo anno da ciclista professionista. Non so ancora cosa voglio fare dopo la mia carriera di ciclista e non voglio nemmeno pensarci in questo momento." ha dichiarato Dumoulin, che corre per il team olandese Jumbo-Visma. Il Campione del Mondo a cronometro nel 2017 saluta con all’attivo 22 vittorie (l’ultima ai campionati nazionali contro il tempo nel 2021), maturando probabilmente la scelta decisiva dopo il ritiro giunto durante l’ultima Corsa Rosa, dove era uscito di classifica già sull’Etna. Nella lettera scritta a tutti i suoi tifosi, l'olandese conclude: "Sono molto curioso di sapere cosa riserverà per me il futuro. Andare in bicicletta ha richiesto sangue, sudore e qualche volta lacrime, ma soprattutto è stato bellissimo e non me lo sarei perso per niente al mondo! Grazie, grazie, grazie!”.