Ciclismo, Filippo Zana nuovo campione d'Italia su strada

Filippo Zana, 23enne veneto di Thiene, ha vinto in una volata a quattro la prova in linea dei campionati italiani 2022 riservata agli uomini élite e indosserà così la maglia tricolore. La gara, tornata in Puglia dopo diversi anni di assenza, è partita da Marina di Ginosa e dopo 237 km si è conclusa su un circuito ad Alberobello. Il portacolori della Bardiani Csf ha preceduto sul traguardo Lorenzo Rota e Samuele Battistella. "Non ci credo ancora, ho dato tutto e sono riuscito a vincere" ha dichiarato Zana al termine della gara con un filo di commozione. "Sono contentissimo, grazie a tutta la squadra. Sono riuscito a entrare nella fuga giusta quando siamo entrati nel circuito, direi tutto perfetto oggi".