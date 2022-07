La NADO Italia, mercoledì 27 luglio, ha reso noto che "il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell'istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l'atleta Marco Cecchinato, tesserato FCI, per la violazione degli articoli 2.1, 2.2 e 11.4.1 CSA. Il ciclista è risultato positivo alle sostanze Clostebol Metabolita e GW1516 Metaboliti. Il controllo è stato effettuato da NADO Italia".