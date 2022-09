Ciclismo, Valverde chiuderà la carriera al Lombardia

Alejandro Valverde, 42 anni, campione del mondo su strada nel 2018, concluderà la carriera professionistica al Giro di Lombardia l'8 ottobre, come ha annunciato la sua squadra Movistar su Twitter descrivendo in dettaglio il programma del tour d'addio dello spagnolo: "Alejandro Valverde gareggerà nelle sue ultime gare come ciclista professionista in Italia nelle prossime due settimane". Valverde sarà presente alla partenza della Coppa Agostoni il 29 settembre, al Giro dell'Emilia sabato 1 ottobre, alla Tre Valli Varesine martedì 4 ottobre ed al Giro di Lombardia sabato 8. Nel corso di una carriera professionale durata 21 stagioni, si è distinto vincendo un Giro di Spagna nel 2009, quattro edizioni della Liegi-Bastogne-Liegi (2006, 2008, 2015, 2017), cinque Freccia Vallone (2006, 2014, 2015, 2016 e 2017) e un titolo di campione del mondo su strada nel 2018.