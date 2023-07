Paura al Giro per Longo Borghini: cade in una scarpata e finisce in ospedale

ROMA - Attimi di paura al Giro d'Italia femminile per Elisa Longo Borghini . La campionessa italiana di ciclismo è caduta in discesa durante la quinta tappa (da Salassa a Ceres, in Piemonte) finendo in una scarpata ma è riuscita a ripartire per essere poi trasportata nell'ospedale torinese di Ciriè per verificare le condizioni della spalla destra e scongiurare una commozione cerebrale.

Paura per Longo Borghini: cos'è successo

Mentre le cicicliste erano impegnate nell'ultima discesa di giornata all'inseguimento di Antonia Niedermaier (Canyon//SRAM Racing), vincitrice poi della tappa, Annemiek Van Vleuten ed Elisa Longo Borghini sono cadute. La maglia rosa è partita quasi immediatamente mentre la campionessa Italia si è ritrovata vicino ad un cumulo di terra scivolando poi in una scarpata e ci ha messo un po' di più, ripartendo comunque dopo essere stata soccorsa. Van Vleuten ha tagliato il traguardo in seconda posizione a soli 9 secondi dalla vincitrice Antonia Niedermaier, mentre Longo Borghini ha pagato un dazio pesantissimo, giungendo al traguardo ad oltre 7 minuti e mezzo, scortata dalla compagna di squadra Van Anrooij. Evidenti i segni della caduta per la campionessa italiana sulla spalla destra e anche un taglio al volto, ma all'arrivo è giunta comunque sorridente prima di essere portata in ospedale con il medico della Lidl Trek.

Longo Borghini in ospedale, la nota della squadra

Le radiografie del bacino e della spalla destra - ha fatto poi sapere la Trek-Segafredo, hanno escluso la presenza di fratture, nessuna ferita nemmeno alla testa che ha sbattuto duramente e un consulto neurologico ha anche escluso ulteriori conseguenze. La piemontese ha riportato però diverse contusioni e abrasioni alla parte destra del corpo, in particolare alla spalla, alla scapola e al costato. "Visto il protocollo di commozione cerebrale richiesto in questi casi - si legge in una nota -. Longo Borghini resterà sotto osservazione del medico di squadra per le prossime ore. Pertanto, ogni decisione sulla presenza di Elisa al via della sesta tappa del Giro Donne verrà presa domani mattina".