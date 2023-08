GLASGOW (SCOZIA) - Medaglia d'argento per l'Italia nell'inseguimento a squadre maschile ai Mondiali di ciclismo su pista di Glasgow. Il quartetto azzurro, campione olimpico in carica e composto da Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan e Manlio Moro si arrende in finale alla fortissima Danimarca. La medaglia di bronzo va invece alla Nuova Zelanda: sconfitta l'Australia nella finalina.