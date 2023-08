Mondiali di ciclismo, Glasgow incorona Van der Poel: è nella storia!

GLASGOW (SCOZIA) - Mathieu Van der Poel si laurea campione del Mondo di ciclismo su strada . Il fenomeno olandese vince per distacco il percorso di 272 km da Edimburgo e Glasgow . Il 28enne olandese precede di 1'37" il belga Wout Van Aert , che chiude la prova al secondo posto, terzo gradino del podio invece per lo sloveno Tadej Pogacar a 1'45". Van der Poel diventa così il primo corridore olandese a trionfare, a livello mondiale , dopo Joop Zoetemelk nel 1985 . Mai nessuno aveva vinto la Milano-Sanremo , la Parigi-Roubaix e il Mondiale su strada nello stesso anno: è record!

Mondiali di ciclismo, eroico l'azzurro Bettiol

Per l'Italia c'è invece l'eroica prova di Alberto Bettiol, protagonista di una azione in solitaria per circa 30km prima di essere ripreso proprio da Van der Poel. Il 29enne di Poggibonsi chiude al decimo posto a oltre 4' dall'olandese. Cade invece, a circa 86 km dalla fine, l'altro azzurro in gara, Matteo Trentin, poi costretto al ritiro. L'ultima vittoria italiana nel torneo iridato risale a Varese 2008 con il trionfo di Alessandro Ballan.

Mondiali di ciclismo, Van der Poel: "Raggiunto grande obiettivo"

"Il Mondiale era uno dei miei più grandi obiettivi, nella mia carriera ho quasi completato il cerchio dei successi. Ho ottenuto le vittorie più importanti su strada, non avrei mai potuto immaginarlo". Così il nuovo campione del mondo di ciclismo su strada, Mathieu Van der Poel, commenta il trionfo raggiunto sulle strade di Glasgow: "Sapevo che avrei dovuto attaccare nel momento più duro della corsa, nel finale mi sentivo benissimo, non mi aspettavo di prendere subito quel vantaggio, ma è stato fondamentale. Mi ha permesso di vincere nonostante la caduta".