Mondiali di ciclismo, Ganna vince l’oro nell’inseguimento

Mondiali di ciclismo, la felicità di Ganna

"Grazie a Bigham per questa battaglia in questo fantastico velodromo", ha commentato Ganna a caldo dopo la vittoria mozzafiato. "Abbiamo fatto un buon cammino di avvicinamento", ha aggiunto, "anche se non perfetto". In precedenza Jonathan Milan aveva ottenuto il bronzo nell'inseguimento individuale.