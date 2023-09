Ciclista miracolato dal casco: arriva al traguardo sanguinante, la caduta è impressionante

Il casco ha evitato conseguenze più gravi

Il ciclista è riuscito ugualmente ad arrivare sul traguardo, ma le conseguenze dell'impatto erano evidenti: il casco è stato letteralmente spaccato in due e il volto dello svizzero si è trasformato in una maschera di sangue. Kung, in una delle ultime curve, ha sbandato verso le transenne ad una velocità di circa 60 km orari ed è caduto rovinosamente a terra. Fortunatamente il casco in carbonio che indossava ha evitato conseguenze più gravi.