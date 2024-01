Dennis sempre più nei guai: "La moglie Melissa era sul cofano del van"

ADELAIDE (AUSTRALIA) - Si complica inesorabilmente la posizione di Rohan Dennis , 33enne ex ciclista australiano due volte campione del mondo a cronometro e bronzo a Tokyo nella stessa specialità. Il classe 1990 è stato arrestato con l' accusa di omicidio dopo aver investito con un van grigio di sua proprietà, lo scorso sabato, la 32enne moglie Melissa Hoskins (sposata nel 2018 e dalla quale ha avuto due figli), deceduta all' ospedale di Adelaide a seguito delle ferite riportate dopo l'impatto.

Dennis, la sua posizione si aggrava: i dettagli

L'ex corridore è stato rilasciato su cauzione in attesa dell'udienza della corte di Adelaide, fissata per il 13 marzo. Tuttavia emergono nuovi dettagli che complicano la sua posizione: secondo i media locali, che citano fonti della polizia, la moglie era salita sul cofano del veicolo afferrando in secondo momento la maniglia della portiera prima di essere trascinata per diversi metri. Le indagini però proseguono: l'incidente però potrebbe essere stato in parte ripreso dalle telecamere di sorveglianza della zona.