Come sta Vingegaard, l'aggiornamento sulle condizioni: problema ai polmoni

Vingegaard, il bollettino del club

Il ciclista è stabile e ha passato una buona notte nell'ospedale spagnolo. Il Team Visma ha reso noto questa mattina un ultimo aggiornamento sulle condizioni del ciclista danese, spiegando che "ulteriori esami in ospedale hanno rivelato che ha riportato anche una contusione polmonare e uno pneumotorace". Per il momento Vingegaard rimane in ospedale.