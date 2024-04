Giro dei Paesi Baschi, un'altra caduta: Landa si è rotto la clavicola

Dopo il terribile incidente di ieri che ha coninvolto molti ciclisti e tre ambulanze, si registra un'altra brutta caduta al Giro dei Paesi Baschi. Il protagonista stavolta è Mikel Landa. Il corridore spagnolo della Soudal Quick-Step, infatti, si è ritirato dopo aver riportato, come riferito dalla squadra in un bollettino medico, "una frattura alla clavicola". Per quanto riguarda il percorso di recupero la Soudal comunica che Landa "sarà sottoposto a ulteriori indagini per determinare il percorso migliore per la sua guarigione".