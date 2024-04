Giro dei Paesi Baschi, per Vingegaard operazione e terapia intensiva

Jonas Vingegaard non se la passa bene. Il ciclista ha avuto la peggio nella maxi caduta della quarta tappa del G iro dei Paesi Basch i, giovedì scorso, che gli era costata la frattura della clavicola, delle costole e un pneumotorace. E' stato operato all'ospedale di Txagorritxu (Vitoria) dopo i gravi problemi riportati a seguito dell'incidente. Secondo 'As' il danese del Team Visma-Lease a Bike è stato poi ricoverato in terapia intensiva.

Vingegaard resta ricoverato

Vingegaard, detentore del Tour, resterà ricoverato anche nei prossimi giorni in ospedale. Una condizione che, secondo il dottor Pablo Marcos de la Torre, della Clinica Cemtro significa che per il danese il Tour "sarebbe quasi impossibile al 100%". Non solo. "La prima parte della sua preparazione è stata cancellata e salterà la concentrazione in alta quota di maggio, quindi se andrà al Tour il percorso dovrà essere diverso, e se non funziona sceglieremo un altro scenario. Andrà al Tour solo se in forma" detto Merijn Zeeman, direttore sportivo, a Het Nieuwsblad. Per ora Vingegaard continuerà a essere curato a Vitoria in attesa di buone notizie.