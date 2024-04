Lancia il cappello per far cadere Van Der Poel: la donna si costituisce. Cosa succede adesso

Cosa rischia la donna che ha tirato il cappello a van der Poel

Secondo quanto riportato dalla stampa belga, la donna è stata rintracciata: era stata invitata come ospite nelle tende Vip allestite durante il percorso. "Organizziamo queste giornate da 16 anni", ha detto Olivier Orlans di Eventor. "Quando abbiamo visto le immagini non pensavamo che la donna fosse all'evento con noi, non aveva il braccialetto. Poi ci hanno detto che era stata invitata nella nostra tenda VIP. Credo che si sia costituita all’organizzazione o alla polizia". Il sindacato francese dei corridori ha annunciato di voler sporgere denuncia nei confronti della donna. "Rintracceremo quella persona, questo è certo", ha dichiarato Adam Hansen, presidente del CPA. "Ma dipendiamo dalle federazioni nazionali per i procedimenti legali, perché abbiamo sede in Svizzera".