Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 6 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pogacar 'piglia tutto': il cannibale trionfa anche nel Giro delle Fiandre ed eguaglia Merckx

Pogacar 'piglia tutto': il cannibale trionfa anche nel Giro delle Fiandre ed eguaglia Merckx

Ennesima dimostrazione di forza del fuoriclasse sloveno, che sfianca Van der Poel e vince in solitaria la centodecima edizione della classica belga
2 min
TagsGiro delle FiandrePogacarvan der poel

Non ci sono più dubbi, è lui il nuovo 'cannibale'. Dopo la prima vittoria in carriera nella Milano-Sanremo, Tadej Pogacar si toglie lo sfizio di centrare l'accoppiata con il Giro delle Fiandre, impresa riuscita prima di lui solamente a Eddie Merckx, che la centrò per due volte, nel 1969 e nel 1975. Il fenomeno sloveno trionfa sul traguardo di Oudenaarde dopo i 280 km della Ronde van Vlaanderen partita da Anversa, aggiudicandosi la 110ª edizione della corsa, vinta così per la terza volta, la seconda consecutiva.

Pogacar irresistibile, si arrende anche Van der Poel

Spettacolare la condotta di gara di Pogacar, che accende la corsa a 57 km dal traguardo, con un'azione prepotente alla quale si accodano Van der Poel, Evenepoel, Van Aert e Pedersen, ma che non tengono il ritmo indiavolato del campione dell'Uae Emirates. Resta solamente Van der Poel, che però si arrende sul Vecchio Kwaremont, a 17 km dalla fine. Di lì in poi è una spettacolare passerella per Pogacar, alla quarta vittoria di fila in una corsa 'Monumento'. Sul podio l'indomito Van der Poel ed Evenepoel, alla sua prima partecipazione al Fiandre.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ciclismo

Da non perdere

Pogacar vince la Milano-Sanremo!Pogacar non tradisce nella Strade Bianche

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS