Pogacar 'piglia tutto': il cannibale trionfa anche nel Giro delle Fiandre ed eguaglia Merckx
Non ci sono più dubbi, è lui il nuovo 'cannibale'. Dopo la prima vittoria in carriera nella Milano-Sanremo, Tadej Pogacar si toglie lo sfizio di centrare l'accoppiata con il Giro delle Fiandre, impresa riuscita prima di lui solamente a Eddie Merckx, che la centrò per due volte, nel 1969 e nel 1975. Il fenomeno sloveno trionfa sul traguardo di Oudenaarde dopo i 280 km della Ronde van Vlaanderen partita da Anversa, aggiudicandosi la 110ª edizione della corsa, vinta così per la terza volta, la seconda consecutiva.
Pogacar irresistibile, si arrende anche Van der Poel
Spettacolare la condotta di gara di Pogacar, che accende la corsa a 57 km dal traguardo, con un'azione prepotente alla quale si accodano Van der Poel, Evenepoel, Van Aert e Pedersen, ma che non tengono il ritmo indiavolato del campione dell'Uae Emirates. Resta solamente Van der Poel, che però si arrende sul Vecchio Kwaremont, a 17 km dalla fine. Di lì in poi è una spettacolare passerella per Pogacar, alla quarta vittoria di fila in una corsa 'Monumento'. Sul podio l'indomito Van der Poel ed Evenepoel, alla sua prima partecipazione al Fiandre.