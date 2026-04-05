Pogacar 'piglia tutto': il cannibale trionfa anche nel Giro delle Fiandre ed eguaglia Merckx

Non ci sono più dubbi, è lui il nuovo 'cannibale'. Dopo la prima vittoria in carriera nella Milano-Sanremo, Tadej Pogacar si toglie lo sfizio di centrare l'accoppiata con il Giro delle Fiandre, impresa riuscita prima di lui solamente a Eddie Merckx, che la centrò per due volte, nel 1969 e nel 1975. Il fenomeno sloveno trionfa sul traguardo di Oudenaarde dopo i 280 km della Ronde van Vlaanderen partita da Anversa, aggiudicandosi la 110ª edizione della corsa, vinta così per la terza volta, la seconda consecutiva.