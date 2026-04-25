Ciclismo, Pellizzari al comando della Coppa Italia delle Regioni dopo il Tour of the Alps

Il Tour of the Alps cambia le classifiche della Coppa Italia delle Regioni di ciclismo. Il nome in vetrina è quello di Giulio Pellizzari , che con 164 punti balza in testa a ben tre graduatorie : indossa la maglia blu Unioncamere della classifica generale individuale oltre a guidare le classifiche degli scalatori e della combattività. Nell'individuale ottimo piazzamento con 134 punti anche per Tommaso Dati, vincitore a Iseo nella Settimana Coppi e Bartali e secondo ad Arco di Trento. Segue al terzo posto il giovane Davide Donati. Tra le squadre primeggia la Bardiani CSF 7 Saber (253 punti), davanti a MBH Bank CSB Telecom Fort (203) e Solution Tech Nippo Rali (196). Tra i giovani Pellizzari è primo a pari merito con Luca Paletti a 100 punti. Pellizzari guida anche la graduatoria degli scalatori con 80 punti, davanti a Emanuele Ansaloni e Kevin Pezzo Rosola. Pellizzari è inoltre primo nel ranking della combattività. Nello speciale Traguardo Sicurezza comanda Davide Donati, a pari punti con Diego Ulissi a 60. Lo speciale traguardo era ieri posizionato davanti all'abitazione di Sara Piffer (ciclista mancata lo scorso anno) e vinto da Dati.

Roberto Pella al termine del Tour of the Alps

"Abbiamo assistito a un grande Tour of the Alps, con un Giulio Pellizzari protagonista assoluto e ora leader nella Coppa Italia delle Regioni 2026 - afferma Roberto Pella dopo il Tour of the Alps - Un ragazzo dotato di umanità già campione. È stata una corsa all'insegna della sicurezza, tema centrale dentro e fuori la gara, grazie a una serie di iniziative concrete. Abbiamo incontrato i genitori di Sara Piffer e Matteo Lorenzi, insieme alla Fondazione Michele Scarponi, e con Tommaso Dati davanti alla casa di Sara. Un momento fortemente simbolico, voluto dal ministro Andrea Abodi. Abbiamo gareggiato in un territorio, quello dei presidenti Arno Kompatscher e Maurizio Fugatti con i sindaci Franco Ianeselli e Claudio Corrarati, con piste ciclabili, progetti innovativi come le bike lane e un grande lavoro sull'educazione attraverso campagne di sensibilizzazione".

