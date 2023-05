Rovinosa caduta al Giro d'Italia: travolti gli spettatori

La caduta improvvisa

A tre chilometri dal traguardo, i corridori hanno cercato di trovare le posizioni migliori in vista del rush finale, ma la strategia per avvantaggiarsi in vista della volata non è andata a buon fine: alcuni ciclisti sono caduti, travolgendo diversi spettatori che stavano seguendo la corsa sul ciglio della strada. Almeno una decina di persone sono state travolte, ma fortunatamente non si registrano gravi conseguenze né tra i ciclisti, né tra gli spettatori.