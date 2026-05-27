Giro d'Italia, Valgren si impone ad Andalo: Vingegaard resta in maglia rosa
Michael Valgren si è aggiudicato la diciassettesima tappa del Giro d'Italia che ha portato i corridori da Cassano d'Adda ad Andalo, per un totale di 202 km. Il danese della Ef Education-Easy Post ha staccato i suoi compagni di fuga (iniziata sin dai primi chilometri) all'ultimo chilometro, e si è aggiudicato il successo in solitaria.
Caruso terzo, scala la classifica
Al secondo posto Leknessund, che ha preceduto uno straordinario Damiano Caruso. Il 38enne ha guadagnato cinque minuti sul gruppo dei migliori, scalando la classifica fino al nono posto. L'ordine di arrivo è completato da Aleksandr Vlasov, Einer Rubio e Igor Arrieta. Più staccato Gianmarco Garofoli.
Vingegaard resta in maglia rosa
Nessuno scossone in classifica generale, guidata saldamente dalla maglia rosa Jonas Vingegaard. Il capitano della Visma-Lease a Bike mantiene un vantaggio di 4'03" su Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) e di 4'27" su Thymen Arensman (Netcompany Ineos).