Giro d'Italia, Valgren si impone ad Andalo: Vingegaard resta in maglia rosa

Michael Valgren si è aggiudicato la diciassettesima tappa del Giro d'Italia che ha portato i corridori da Cassano d'Adda ad Andalo, per un totale di 202 km. Il danese della Ef Education-Easy Post ha staccato i suoi compagni di fuga (iniziata sin dai primi chilometri) all'ultimo chilometro, e si è aggiudicato il successo in solitaria.