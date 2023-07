Tour de France, Jakobsen annuncia il ritiro: "Che tristezza!"

Fabio Jakobsen alza bandiera bianca e abbandona il 110° Tour de France dopo meno di due settimane di corsa. Il vincitore di tappa nell'edizione precedente annuncia: "A causa della mia caduta nella quarta tappa e dopo aver discusso con la squadra, abbiamo deciso che era meglio per me interrompere qui il mio viaggio al Tour de France". Il 26enne corridore olandese della Soudal Quick-Step poi aggiunge: "Questo punto mi sembra impossibile arrivare a Parigi, perché non mi sto riprendendo e il mio corpo non sta guarendo dall'incidente".

Jakobsen e il ritiro: "Devo riprendermi"

Il 26enne olandese si dice "molto triste di lasciare la Grande Boucle, perché avevo grandi obiettivi per questa gara e volevo essere al meglio per la squadra". Il campione europeo in carica ammette anche di aver "bisogno di un po' di tempo per riprendermi e schiarirmi le idee e spero di tornare al mio meglio più avanti in questa stagione".