Tour de France, sesta tappa a Groenewegen. Pogacar resta in maglia gialla

DIGIONE (FRANCIA) - Dylan Groenewegen (team Jayco Alula) vince in volata la sesta tappa del Tour de France , la frazione pianeggiante di 163,7 km da Macon a Digione . In uno sprint tiratissimo, il campione d'Olanda anticipa all'ultimo istante il belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) e l'etiope Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) che chiude al terzo posto. Nulla da fare per Mark Cavendish , rimasto nelle retrovie (20esima posizione) dopo la storica vittoria maturata nella giornata di ieri (mercoledì 3 luglio).

Tour de France, Pogacar si conferma leader

Invariata invece la classifica generale, con l'asso sloveno Tadej Pogacar che resta in maglia gialla davanti a Remco Evenepoel, a 45", e Jonas Vingegaard, terzo a 50". Domani (venerdì 5 luglio) si torna in strada con la Nuits-Saint-Georges-Gevrey-Chambertin, crono individuale di 25 chilometri.

Tour de France, gioia Groenewegen: "Sono uscito al momento giusto"

"Anche se non ho potuto festeggiare ed esultare c'è stato un lavoro perfetto da parte della squadra. Ieri ero molto deluso da me stesso, oggi sono uscito al momento giusto. Mi sono tenuto in scia e ho fatto lo sprint che volevo". Così l'olandese Dylan Groenewegen commenta a caldo la vittoria in volata nella sesta tappa del Tour de France. "Ho rallentato solo un attimo, poi con la scia sono riuscito a uscire dal lato sinistro, credo ci fosse Philipsen sul lato destro - spiega il 31enne di Amsterdam -. Amo questi sprint, uno vicino all'altro, gomito a gomito fino alla fine. Iero ero deluso, era la prima tappa in cui potevo fare lo sprint e l'ho mancato totalmente".