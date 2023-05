Italia Polo Challenge, domani al Galoppatoio al via la tappa di Roma

L'edizione 2023 di Italia Polo Challenge, circuito di arena polo organizzata in collaborazione con la Fise nell'ambito dello CSIO di Piazza di Siena, si sarebbe dovuta aprire oggi con la sfilata dei cavalli e dei giocatori nelle vie del centro di Roma. La proclamazione della giornata di lutto nazionale per ricordare le vittime dell'alluvione in Emilia Romagna ha però portato l'organizzazione - in segno di rispetto - ad annullare tutto. Da domani sera, dopo il minuto di silenzio che aprirà la manifestazione, sul campo in sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese si comincerà a giocare. Quattro squadre e tanti italiani, tra cui tre campioni d'Europa: Stefano Giansanti, capitano della Nazionale, Therence Cusmano e Miguel Lagos Marmol.