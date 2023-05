Piazza di Siena, Italia beffata in Coppa Nazioni: vince l'Irlanda

ROMA - Termina al secondo posto l'avventura dell' Italia in Coppa delle Nazioni , 'Intesa Sanpaolo del 90° Csio di Roma Piazza di Siena', master d’Inzeo svoltosi in data odierna. È stato necessario un barrage tra Irlanda e Italia per assegnare la vittoria della gara: la squadra italiana - agli ordini del capo equipe Marco Porro e composta dall’agente delle Fiamme Oro Francesca Ciriesi su Cape Coral (0/4), Antonio Maria Garofalo su Conquestador (4/0), l’appuntato dei Carabinieri Emanuele Gaudiano su Crack Balou (4/12) e il primo aviere scelto Giampiero Garofalo su Max Van Lentz Schrans (0/0) - chiude con un totale di 8 penalità le due manche , a pari merito con l’Irlanda. Il primo a entrare in campo nel percorso di spareggio è stato l'irlandese Michael Pender con Hhs Calais, senza commettere errori.

Italia, che rimpianto

Per la squadra azzurra Francesca Ciriesi su Cape Coral, binomio prescelto dal Ct per partecipare al barrage, è stata tradita dal verticale con tavole secondo salto del tracciato disegnato dallo chef de piste Uliano Vezzani, che l'azzurra conclude con 4 penalità. Terzo posto e podio per la Francia (12), quarta la Svezia (12) mentre chiude in quinta piazza la Germania (12). Sesto posto per l’Olanda (12), settimo il Belgio (16), ottava la Gran Bretagna (16). La classifica è poi completata dalle due formazioni escluse dalla seconda manche: Brasile (nono con 12 penalità nella prima manche) e Svizzera (decima con 24 nella prima manche).