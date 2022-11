Ginnastica, Maccarani sulle violenze: "Sono serena"

In merito ai presunti abusi e alle vessazioni ai danni di alcune ginnaste, sui quali si è espressa anche la campionessa italiana Vanessa Ferrari, ha parlato la direttrice tecnica della Nazionale di ginnastica ritmica, Emanuela Maccarani, dopo aver parlato con il procuratore federale Michele Rossetti: "Sono appena stata sentita dal procuratore federale: sono molto serena. Le indagini sono in corso in pieno svolgimento e non posso assolutamente dire altro. Ora attendiamo che la giustizia sportiva compia le indagini dovute", ha detto.