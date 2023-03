Fgi e Istituto auxologico insieme per contrastare i disturbi alimentari

MILANO - La Federazione ginnastica d'Italia e Istituto auxologico italiano hanno presentato a Milano la nuova partnership nata per contrastare i disturbi dell'alimentazione e della nutrizione nello sport, alla vigilia della Giornata nazionale del Fiocchetto lilla per la lotta ai disturbi dell'alimentazione e della nutrizione. I dati forniti durante la presentazione sono piuttosto allarmanti: il 35% delle atlete è a rischio di sviluppare anoressia, contro il 10% della popolazione sportiva maschile. Dati che si affiancano al 58% del rischio bulimia per le ragazze, e il 38% dei ragazzi: percentuali molto alte per entrambi i sessi.