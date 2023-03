Bologna, indagata un'istruttrice dopo la denuncia di quattro ginnaste

Schiaffi, bacchettate e umiliazioni

Secondo l'Ansa le denunce delle ragazze sono state poi riunite in un unico fascicolo, assegnato al pm Augusto Borghini e iscritto per le ipotesi provvisorie di maltrattamenti e stalking. Le ragazze hanno ora 11, 20, 24 e 33 anni, hanno frequentato la palestra in periodi diversi e si sono rivolte all'associazione ChangeTheGame. La più grande dice al quotidiano: "Presi uno schiaffo così forte da lasciarmi l'impronta sulle pelle. Per non parlare degli insulti: lei prendeva i coni grandi per usarli come microfono davanti a tutti". Le ragazze avrebbero segnalato anche bacchettate in testa, umiliazioni e di essere state costrette ad allenarsi nonostante problemi fisici. Alcuni episodi denunciati, sempre secondo quanto si apprende, sarebbero risalenti nel tempo anche di alcuni anni. I difensori dell'istruttrice, che ha ricevuto un avviso per essere sentita, si dicono convinti che la vicenda si chiuderà con un'archiviazione.