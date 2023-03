Ginnastica, al via il procedimento sportivo a carico della ct Maccarani

ROMA - Ha preso il via a Roma davanti al Tribunale della Federazione ginnastica il procedimento sportivo a carico di Emanuale Maccarani, comissario tecnico al momento sospesa, e della sua vice Olga Tishina, chiamate a difendersi dalle accuse ricevute da ex allieve su presunti allenamenti "non conformi", che avrebbero causato loro disturbi alimentari e psicologici. La corte ha respinto le istanze delle difese, che chiedevano un vizio di forma nel deferimento e ha fissato la seconda udienza al prossimo 12 maggio, a Milano, quando verranno anche ascoltate cinque tesserate: Maria Vilucchi, Emanuela Agnolucci, Anna Basta, Irene Leti e Agnese Duranti, atleta delle Farfalle e unica ancora in attività.