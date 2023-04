Europei Artistica, Italia da urlo: oro e argento per le gemelle D'Amato

ANTALYA (TURCHIA) - La Ginnastica Artistica italiana continua a regalare spettacolo agli Europei in Turchia. Dopo l'oro storico della squadra maschile arriva un oro bellissimo alle parallele asimmetriche che porta la firma di Alice D'Amato. La ventenne ligure (alla terza medaglia personale dopo dopo l'argento a squadre e il bronzo nell'All around, che ieri ha dedicato alla pallavolista Julia Ituma morta a Istanbul), ha chiuso con 14.466, precedendo la britannica Rebecca Downie (14.233) e la tedesca Elisabeth Seitz (14.200). Solo quarta l'altra azzurra Giorgia Villa (14.066), che ripete lo stesso risultato ottenuto lo scorso anno in Germania. Si tratta della quinta medaglia per la Federginnastica ad Antalya. Rimane ai piedi del podio nella sua gara anche Marco Lodadio, quarto con 14.666.