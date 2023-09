Caso Ginnastica, Basta sbotta: "L'eccessivo affetto non giustifica un abuso"

Anna Basta sui social: "Non si può giustificare un abuso"

Queste le parole di Anna Basta tramite un post sui social: "Ieri ho avuto modo di terminare la mia giornata lavorativa e di realizzare ciò che è avvenuto. Vorrei partire sempre dallo stesso concetto: il mio obiettivo non è condannare qualcuno, bensì cambiare un sistema ormai troppo malato e distruttivo per i propri atleti, infondendo coraggio a chi subisce e non sa come parlarne. Certo è che durante questi mesi si è sperato di ottenere una giustizia che si potesse chiamare tale… quello che posso dire oggi è semplicemente che condivido le perplessità del ministro dello sport Abodi. Come si può giustificare un abuso dietro “l’eccessivo affetto”? È come se in un rapporto violento di coppia si potesse ancora giustificare il partner aggressivo per l’eccessivo amore. Credo che siano riflessioni da fare e da non dimenticare, perché tutto questo è solo l’inizio di una rinascita da parte di tutte le persone che non hanno avuto modo di vivere serenamente la propria passione. Continuerò ad essere presente ed a espormi per dare speranza a tutti quei ragazzi e ragazze che coltivano dei sogni, perché cambiare si può. Si deve".