Golf, Spieth e Thomas entrano nel comitato Usa per la Ryder Cup 

ROMA - Si registrano due nuovi ingressi nel comitato Usa per la Ryder Cup: si tratta di Justin Thomas e Jordan Spieth. Quest'ultimo commenta così la sua entrata nel comitato: "E' un riconoscimento che mi rende davvero orgoglioso. Spero di giocare la Ryder per i prossimi 20 anni ma se così non dovesse essere, in questo modo ne farò parte comunque. E tutto ciò mi lusinga" ha detto il numero 7 del golf mondiale.