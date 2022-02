ROMA - Il numero 1 del golf mondiale, lo spagnolo Jon Rahm, si appresta a diventare padre per la seconda volta. Ad annunciarlo è lo stesso campione iberico tramite una foto postata sui sui profili social. Foto che lo ritrare insieme alla moglie Kelley Cahill, di cui oggi è il complenanno, e il primogenito della coppia, Kepa, e con in mano le immagini di una ecografia che parla chiaro. "E' in arrivo un altro Rahmbino", il commento dello spagnolo.