Ryder Cup 2023, il capitano degli Stati Uniti è Zach Johnson

ROMA - Sarà Zach Johnson il capitano degli Stati Uniti alla Ryder Cup 2023 di golf che si disputerà, per la prima volta nella sua storia, in Italia, sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma) dal 29 settembre al primo ottobre. Ad annunciarlo è la PGA of America. Johnson, 46enne di Iowa City, succede così a Steve Stricker che, lo scorso settembre, ha portato in trionfo gli Usa surclassando l'Europa in Wisconsin. É stato due volte campione Major (2007, 2015) e ha preso parte a cinque edizioni della Ryder Cup (2006, 2010, 2012, 2014 e 2016).