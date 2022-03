Golf, McIlroy: "Mickelson merita un'altra chance"

ROMA - Dopo avergli dato dell' "ingenuo, dell'ignorante e dell'egoista", per le sue dure parole sul PGA Tour e sull'Arabia Saudita, Rory McIlroy tende la mano a Mickelson e chiede per lui il perdono: "Tutti commettiamo errori. Phil Mickelson ha sbagliato ma merita una seconda opportunità". Dopo esser stato scaricato anche dal massimo circuito americano maschile - non è più l'ambasciatore del The American Express, torneo del PGA Tour - Mickelson sta ritrovando il sostegno dei suoi colleghi che prima lo hanno criticato ma ora chiedono per lui un'altra chance.