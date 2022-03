Pga Tour: McIlroy in testa, Poulter sul green per l'Ucraina

Un pantalone giallo con maglietta blu indossati da Ian Poulter a sostengo dell'Ucraina. E ancora: la leadership di Rory McIlroy e l'inizio non esaltante di Jon Rahm. In Florida, il primo round dell'Arnold Palmer Invitational di golf ha riservato solidarietà e spettacolo. Ad Orlando, a guidare il leaderboard nel torneo del PGA Tour c'è, con un totale di 65 (-7) colpi, il nordirlandese McIlroy. Già vincitore dell'evento nel 2018, il 32enne di Hollywood precede in classifica gli americani Beau Hossler, Billy Horschel e John Michael Spaun, tutti secondi con 67 (-5). Mentre in quinta posizione con 68 (-4), ci sono il nordirlandese Graeme McDowell, il sudcoreano Sungjae Im, l'inglese Ian Poulter - sul green al fianco del popolo ucraino -, l'australiano Adam Scott e gli statunitensi Will Zalatoris e Charles Howell III. Non è andato oltre la 51/a posizione con 72 (par) lo spagnolo Rahm, numero 1 mondiale. Stesso score per Zach Johnson, capitano degli Usa alla Ryder Cup 2023 di Roma. Sei birdie, un eagle e un bogey per McIlroy che, per la seconda volta in carriera, guida l'Arnold Palmer - tra gli eventi clou del PGA Tour, che mette in palio 12.000.000 di dollari di montepremi - dopo le 18 buche di apertura.