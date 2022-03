Golf, Scheffler trionfa all'Arnold Palmer

ROMA - L'Arnold Palmer Invitational di golf va a Scottie Scheffler che in Florida, ventuno giorni dopo la sua prima vittoria, coglie il secondo successo in carriera sul PGA Tour passando così al primo posto nella FedEx Cup e al quinto nella classifica mondiale. A Orlando ha superato al fotofinish la concorrenza del connazionale Billy Horschel, del norvegese Viktor Hovland (numero tre del world ranking e in testa al torneo a metà gara) e dell'inglese Tyrrell Hatton (suo l'Arnold Palmer nel 2020), tutti secondi con 284 (-4). Niente da fare per tutti gli altri big.