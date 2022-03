Dp World Tour, Edoardo Molinari a tre colpi dalla vetta

A Doha, Edoardo Molinari guadagna altre tre posizioni e, dopo il "moving day" del Commercial Bank Qatar Masters di golf è settimo, con uno score di 211 (69 70 72, -5), distante tre colpi dalla vetta occupata dal polacco Adrian Meronk (66 70 72) e dall'inglese Matthew Jordan (69 69 70), nuovi leader con 208 (-8). Nel torneo del DP World Tour, che mette in palio 2.000.000 di dollari, Edo Molinari ha chiuso il terzo round con un parziale di 72 (par), sottolineato da tre birdie e macchiato da altrettanti bogey, di cui uno pesantissimo arrivato proprio alla 18 (l'ultima buca di giornata). Il piemontese, il migliore tra gli azzurri, sul percorso del Doha GC (par 72) precede in graduatoria il romano Andrea Pavan, da 34/o a 19/o con 213 (69 73 71, -3), il bresciano Nino Bertasio, prima 60/o e ora 41/o con 215 (69 75 71, -1), e il fiorentino Lorenzo Gagli, solo 51/o con 216 (71 70 75, par). Classifica corta a Doha, dove in terza posizione con 209 (-7) c'è il finlandese Kalle Samooja. Quarto posto con 210 (-6) per gli spagnoli Pablo Larrazabal (in testa dopo 36 buche) e Adrian Otaegui.