Golf, Rbc Heritage è sfida tra big: presenti anche Cantlay e Morikawa

ROMA - Dopo lo show del The Masters , il PGA Tour torna protagonista con l' RBC Heritage . A Hilton Head Island , in South Carolina , dal 14 al 17 aprile saranno 132 i concorrenti che si contenderanno il titolo e un montepremi di circa 8 milioni di € . Tra questi anche cinque tra i migliori dieci giocatori al mondo: il californiano Collin Morikawa (secondo nell'ordine di merito mondiale), l'australiano Cameron Smith (quinto nel world ranking e terzo al The Masters), gli americani Patrick Cantlay (sesto e miglior giocatore del circuito nel 2021 quando conquistò anche la FedEx Cup), Justin Thomas (ottavo e anche lui reduce da una Top 10 ad Augusta) e Dustin Johnson (nono). All'appello, per quel che riguarda la Top 10 , mancherà, tra gli altri, il numero 1 Scottie Scheffler (che con il trionfo al Masters ha trovato la consacrazione), reduce da quattro exploit nelle ultime sei gare giocate.

Presente anche il campione in carica

All'Harbour Town Golf Links, difenderà il titolo Stewart Cink che nel 2021 ha vinto per la terza volta questo torneo (era riuscito a farlo suo anche nel 2000 e nel 2004), ventuno anni e due giorni dopo la prima. Cink, 48enne di Huntsville, al The Masters del 2022 è stato l'unico golfista ad aver realizzato una "hole in one". Tra i past winner in gara, anche tutti gli ultimi nove campioni dell'RBC Heritage.