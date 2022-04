Golf, Zurich Classic: comanda il duo Cantlay/Schauffele

ROMA - Negli Usa, anche dopo il secondo round (che s'è giocato con formula foursome) dello Zurich Classic of New Orleans, torneo a coppie del PGA Tour, a guidare la classifica - con un totale di 127 (59 68, -17) colpi - c'è sempre il duo tutto californiano composto da Patrick Cantlay e Xander Schauffele, rispettivamente numero 4 e 12 del world ranking. Ad Avondale (Louisiana), a metà gara i due americani sono tallonati dai connazionali Doc Redman/Sam Ryder, secondi con 128 (-16) al pari di un altro statunitense, David Lipsky, in tandem con l'inglese Aaron Rai. Più lontani il californiano Collin Morikawa e il norvegese Viktor Hovland, 22/i con 135 (-9).