Dp World Tour, Bertasio out per influenza in Spagna

Una forte influenza dell'ultimo minuto costringerà il bresciano Nino Bertasio a saltare il Catalunya Championship, torneo del DP World Tour in programma dal 28 aprile al 1° maggio a Girona. "Sfortunatamente sono stato costretto a ritirarmi dal torneo per via di una forte influenza. Cercherò di recuperare al meglio per essere disponibile già dalla prossima settimana per il British Masters", l'annuncio, attraverso una storia su Instagram, di Bertasio. Saranno dunque sei gli azzurri in campo in Spagna: Guido Migliozzi, Francesco Laporta, Edoardo Molinari, Renato Paratore, Andrea Pavan e Lorenzo Gagli.