ROMA - Marcell Jacobs si trasforma in giocatore di golf in attesa di tornare in pista sabato prossimo, sui 100 metri, in Kenya al Kip Keino Classic di Nairobi, terza tappa Gold del World Athletics Continental Tour 2022. Il campione olimpico e mondiale indoor della velocità si è cimentato sul green del Country Club Castelgandolfo, vicino Roma. Le foto postate dal circolo laziale mostrano Jacobs alle prese con il gioco corto tra divertimento e relax.