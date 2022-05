Golf, Homa trionfa nel Wells Fargo. Ranking, Scheffler comanda

Negli Stati Uniti, tre anni dopo l'ultima volta, Max Homa torna a vincere il Wells Fargo Championship. A Potomac, nel Maryland, l'americano ha festeggiato - con un totale di 272 (67 66 71 68, -8) colpi - il quarto titolo in carriera sul PGA Tour in 141 apparizioni. Sul percorso del TPC Potomac at Avenel Farm (par 70), il californiano nell'ultimo round con un parziale di 68 (-2), avvalorato da cinque birdie e macchiato da tre bogey, è risalito dalla seconda posizione e s'è preso l'intera posta il palio. Superando i connazionali Keegan Bradley (leader al termine del "moving day") e Cameron Young, secondi con 274 (-6) al pari dell'inglese Matthew Fitzpatrick. Quinto posto con 276 (-4) per il nordirlandese Rory McIlroy, campione uscente e tre volte dominatore del Wells Fargo. Il successo ha fruttato a Homa, 31enne di Burbank, 1.620.000 dollari a fronte di un montepremi complessivo di 9.000.000. E gli ha permesso di balzare dalla 38ª alla 29ª posizione del ranking mondiale e dalla 20ª alla 6ª nella FedEx Cup. Con questa affermazione, lo statunitense è diventato il secondo golfista con più titoli nella storia del torneo, alle spalle solo di McIlroy.