Dustin Johnson ci ripensa: alla Liv golf ci sarà!

Shock nel mondo del golf: Dustin Johnson, ex numero 1 al mondo (ora è tredicesimo nel world ranking), annuncia a sorpresa che giocherà il primo torneo della Superlega araba (la LIV Golf) in programma dal 9 all'11 giugno a Londra. Eventi della Liv Golf, sostenuti direttamente dal governo saudita, erano stati duramente criticati negli ultimi mesi di sminuire le accuse di lunga data sulla violazione dei diritti umani. Molte quindi le star che avevano deciso di rinunciare alla partecipazione del torneo, tra questi anche lo stesso Johnson che però, tramite un clamoroso voltafaccia, fa marcia indietro diventando la star più attesa della competizione. Oltre a lui sono già 42 golfisti annunciati, ecco poi gli inglesi Lee Westwood e Ian Poulter. .Si attende ora la reazione del PGA Tour e del DP World Tour, potenze del green che in questi mesi hanno minacciato la linea dura nei confronti di chi avesse deciso di prender parte ad eventi della LIV Golf.