Woods, il caddie LaCava annuncia: "Disputerà tre-quattro tornei prima del Masters"

L'Hero World Challenge e il Pnc Championship (al fianco del figlio Charlie) a dicembre. Poi, forse, il Genesis Invitational. Potrebbe essere questo il programma che vedrà impegnato il fuoriclasse Tiger Woods prima del The Masters, in programma nell'aprile del 2023 ad Augusta, in Georgia (Usa). A rivelarlo è il caddie storico del californiano, Joe LaCava. "Prima del suo ritorno a Magnolia Lane, penso che Tiger sarà in grado di disputare tre-quattro tornei. Ci alleneremo e prepareremo insieme il 2023. Sta lavorando duramente per diventare più forte e migliorare a livello fisico oltre che sul gioco corto", ha dichiarato il manager del golfista californiano.