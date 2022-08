Ranking Golf: McIlroy al terzo posto, Scheffler resta leader

Nonostante la delusione per l'insuccesso in FedEx Cup, Scottie Scheffler resta il numero 1 del golf maschile a livello mondiale. L'americano precede in classifica l'australiano Cameron Smith, sempre 2° ma tallonato ora dal nordirlandese Rory McIlroy che, grazie al trionfo ad Atlanta in FedEx Cup, è risalito dalla 4ª alla 3ª posizione. È l'unica variazione per quel che riguarda la Top 10, con Patrick Cantlay relegato al quarto posto. Restano indietro gli azzurri. Francesco Molinari, che non si è qualificato per i play-offs del PGA Tour, è 162°. Miglior italiano, è davanti a Guido Migliozzi, solo 185°.