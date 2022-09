Golf, Malagò: "Ryder Cup 2023 dà prestigio mondiale all'Italia"

Chimenti: "Sarà un'apoteosi"

"Sono tanti i campioni che parteciperanno all'Open d'Italia per conoscere i campi della Ryder Cup 2023: saremo al centro di tutto, sarà un'apoteosi. È un momento molto fortunato per il golf azzurro. Abbiamo appena vinto l'Eisenhower Trophy per la prima volta, superando la Svezia: è stato un successo strepitoso che ha proiettato l'Italia nella storia". Lo ha dichiarato Franco Chimenti, presidente della Federgolf, che non è riuscito a nascondere l'emozione.

Zingaretti: "È una vittoria collettiva"

Sull'evento si è espresso anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: "Oggi è una vittoria collettiva. Insieme, in questi anni, abbiamo costruito politiche ed eventi che nessuno immaginava. Non c'era un sistema, ma ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti a mettere in campo una visione a lungo termine e grandi investimenti. Il risultato è un evento sportivo di levatura mondiale. Roma può diventare una sede fondamentale per il golf italiano e internazionale".