Pga Championship, sei azzurri in Inghilterra: presenti i Molinari

I big del green si ritrovano a Virginia Water, nel Surrey, per il BMW PGA Championship, tra gli eventi di punta del DP World Tour. Il torneo delle Rolex Series, in programma da giovedì a domenica 11 settembre, mette in palio un montepremi di otto milioni di dollari. Prima tappa di qualificazione, per i giocatori europei, alla Ryder Cup 2023 di Roma, vedrà in gara tanti top player. Da Rory McIlroy, numero 3 mondiale e vincitore della rassegna nel 2014, a Jon Rahm (secondo nel 2019), da Matt Fitzpatrick a Viktor Hovland. In gara sei azzurri. Con Francesco Molinari, che ha fatto sua la competizione nel 2018, ecco anche il fratello Edoardo, il pugliese Francesco Laporta, il vicentino Guido Migliozzi, il bresciano Nino Bertasio e il romano Andrea Pavan. Tre i successi azzurri nell'evento. Prima di Molinari a imporsi furono Matteo Manassero (nel 2013) e Costantino Rocca (1996). Curiosità: Chicco Molinari giocherà i primi due giri al fianco dell'inglese Luke Donald, capitano del team Europe alla Ryder Cup. A difendere il titolo sarà l'americano Billy Horschel.