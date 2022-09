DP World Tour, Migliozzi e Molinari presenti in Scozia

Il DP World Tour dalla Francia si sposta in Scozia per l'Alfred Dunhill Links Championship, in programma dal 29 settembre al 2 ottobre su tre differenti percorsi: lo storico Old Course di St.Andrews, il Carnoustie Golf Links e il Kingsbarns Links. Il torneo, giunto alla 21ª edizione, si giocherà con formula Pro-Am e vedrà in gara anche personaggi, tra gli altri, dello sport, della musica e dello spettacolo. Da Gianfranco Zola a Bill Murray, da Dave Farrell a Steve Redgrave. Dopo il successo in rimonta all'Open de France, che lo ha visto candidarsi per un posto in squadra nel team Europe alla Ryder Cup 2023 di Roma, Guido Migliozzi guiderà la spedizione azzurra, che sarà composta pure da Francesco Molinari, Filippo Celli, Renato Paratore, Francesco Laporta e Andrea Pavan.